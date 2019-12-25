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В Приозерске перед судом предстанет мужчина за изготовление детской порнографии
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Приозерске перед судом предстанет мужчина за изготовление детской порнографии

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Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в интернете

Следственным отделом по городу Приозерск завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего  жителя Новгородской области. Он обвиняется в изготовлении и обороте детской порнографии.

Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в интернете.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прошлом году в Ленобласти задержали женщину, снимавшую порнографию с участием детей.

Фото: Piter.tv

Теги: порнография, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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