В Приозерске перед судом предстанет мужчина за изготовление детской порнографии

Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в интернете

Следственным отделом по городу Приозерск завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Новгородской области. Он обвиняется в изготовлении и обороте детской порнографии.

Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в интернете.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прошлом году в Ленобласти задержали женщину, снимавшую порнографию с участием детей.

Фото: Piter.tv