Инцидент произошёл на территории детского лагеря в Приозерском районе.

В Ленобласти задержали женщину, снимавшую порнографию с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ 16 апреля.

Инцидент произошёл на территории детского лагеря в Приозерском районе. Жительница Москвы распространяла фотографии с участием несовершеннолетних в социальных сетях.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства дела, а женщина задержана по ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

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Фото: Piter.tv