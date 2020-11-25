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В Ленобласти задержали женщину, снимавшую порнографию с участием детей
Сегодня, 9:07
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kraratau27

В Ленобласти задержали женщину, снимавшую порнографию с участием детей

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Инцидент произошёл на территории детского лагеря в Приозерском районе.

В Ленобласти задержали женщину, снимавшую порнографию с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ 16 апреля. 

Инцидент произошёл на территории детского лагеря в Приозерском районе. Жительница Москвы распространяла фотографии с участием несовершеннолетних в социальных сетях. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства дела, а женщина задержана по ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

Ранее мы писали, что в школах ограничат доступ к негативному контенту в Сети. 

Фото: Piter.tv

Теги: детская порнография, приозерский район
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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