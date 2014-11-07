В школах ограничат доступ к негативному контенту в Сети

Чиновник считает, что школы должны защищать детей от негативной информации, которая используется в недобросовестных целях.

До конца года российские школы подключат к Wi-Fi сети, которая будет настроена только на доступ к верифицированному контенту. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире "Россия 24".

По словам Кравцова, такой контент недопустим. Школы подключат к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, сельские учебные заведения – 50 мегабит в секунду. Президент России Владимир Путин на этой неделе уточнил, что важно мониторить интернет и выявлять тех, кто втягивает там детей в противоправные действия. Затем глава государства на встрече с волонтерами отметил, что в Сети, помимо призывов к детям выходить на акции протеста, распространяется детская порнография и наркотики. По словам президента, все это – источник использования несовершеннолетних и извлечения прибыль.

Ранее мы сообщили, что Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу.

Фото: pixabay