После ДТП на трассе "Скандинавия" в стационарах Петербурга остаются три велосипедистки

Остальные несовершеннолетние выписаны из больницы.

В стационарах Петербурга остаются три велосипедистки, которые пострадали в ДТП на дороге А-181 "Скандинавия" 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

Остальные несовершеннолетние выписаны из больницы. Пациентка, получившая самые тяжелые травмы, готовится к переводу из реанимации в отделение Педиатрического университета. Врачи оценивают ее состояние "как тяжелое, но с положительной динамикой".

Напомним, что 7 сентября грузовик влетел в "Форд", сопровождавший группу из 11 спортсменок 14 и 15 лет. В результате два подростка погибли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: четыре велосипедистки, пострадавшие в результате ДТП на трассе "Скандинавия", готовятся к выписке из стационара.

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