"Мостотрест" вложил более 2,5 млн рулей в ремонт мостов в Петербурге

До конца года будут завершены мероприятия на 48-ми объектах.

В 2023 году ГБУ "Мостотрест" потратило более 2,5 млрд рублей на ремонт своих объектов в Северной столице. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал директор учреждения Всеслав Воронин.

Руководитель уточнил, что 2,1 млрд из указанных средств направили на капремонт переправ, а ещё примерно 64 млн – на текущий ремонт. До конца года будут завершены мероприятия на 48-ми объектах. Среди особо важных работ Воронин назвал капремонт Биржевого и Рыбацкого мостов. Последний бы недоступен автомобилистам последние 20 лет.

В следующем году "Мостотрест" планирует вложить в капремонт планирует направить своих объектов 2,4 млрд рублей. На текущий год осталось почти 0,5 млрд.

Адресная программа на 2024 год находится в стадии формирования, но основные планы уже определены. В следующем году мы завершим несколько крупных проектов, например, Свердловскую набережную. Всеслав Воронин, директор СПб ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы сообщили о том, что мосты в Петербурге не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"