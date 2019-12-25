Мосты в Петербурге не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября

Разводку переправ отменили в связи с празднованием Дня народного единства.

В ночь с 4 на 5 ноября в Северной столице не будут проводить разводку мостов в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Мосты останутся сведёнными в соответствии с постановлением городского правительства от 29 ноября 2006 года, согласно которому разводка мостов не производится в нерабочие дни государственных праздников.

Добавим, что все переправы через Неву, а также Большую и Малую Невки, будут разводить до 30 ноября. Навигационный период для мостов на рукавах Невы (Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского) завершится в ночь на 15 ноября.

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Фото: Piter.TV