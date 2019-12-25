Фестиваль "Чудо света" скрасит выходные петербуржцев

Мероприятие в этом году приурочен ко Дню народного единства и открытию связанной с праздником экспозиции Петербурга на выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ.

В субботу, 4 ноября, в Петропавловской крепости состоится торжественное открытие фестиваля "Чудо света". По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, событие скрасит выходные горожан и превратит крепость в современное мультимедийное пространство под открытым небом.

Напомним, что фестиваль в этом году приурочен ко Дню народного единства и открытию связанной с праздником экспозиции Петербурга на выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ. В российской столице Петербург представит свои самые грандиозные за последние годы. В том числе, в павильоне презентуют кластер "Остров Фортов" в Кронштадте, стадионы "Газпром Арена" и "СКА Арена", Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Посетить форум "Россия" в Москве можно будет до 12 апреля 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что День народного единства в Петербурге пройдёт на Малой Конюшенной площади.

Фото: Telegram / Пиотровский Online