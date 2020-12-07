День народного единства в Петербурге пройдёт на Малой Конюшенной площади

В ходе праздника 4 ноября гостей ждут разнообразные мастер-классы и ремесленные ярмарки.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер на поведение работ по установке сцены и других атрибутов для празднования Дня народного единства на Малой Конюшенной улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо самой сцены, размеры которой составят 6x8 м, площадку для проведения мероприятия обеспечат звуковым, световым сопровождением и видеооборудованием, а также кухонным оборудованием для приготовления различных национальных блюд.

В ходе праздника 4 ноября гостей ждут разнообразные мастер-классы и ремесленные ярмарки. Отведать русскую кухню можно будет в зонах "кулинарного единства" страны. Всё оборудование будет функционировать всего сутки, его демонтируют уже 5 ноября.



Ранее мы сообщили о том, что Петербург присоединится к Международной выставке-форуму "Россия".

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга