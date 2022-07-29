Петербург присоединится к Международной выставке-форуму "Россия"

Девиз экспозиции звучит так: "Петербург – город, где рождается хорошее настроение".

В День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ в Москве откроется выставка главных достижений РФ. Кроме того, этот день станет датой открытия Международного форума "Россия", в работе главной экспозиции которого активно представлена Северная столица. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Достижения города на Неве представят в павильоне № 75 В, на стенде № 4.3. Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, гости форума смогут познакомиться с рекордами и успехами города, прикоснуться к его героической истории, а также узнать о достижениях в промышленности, здравоохранении, науке, культуре, о масштабных планах развития Северной столицы. Девиз экспозиции звучит так: "Петербург – город, где рождается хорошее настроение".

Международная выставка-форум "Россия" продлится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Узнать подробности о мероприятии можно на его официальном сайте.

Фото: Портал "Строительный Петербург"