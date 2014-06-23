На Школьной улице установили современные фонари

На Школьной улице установили более 140 светодиодных светильников. Они появились на участке от Яхтенной улицы до улицы Савушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике
Кабельные линии были проложены под землей с целью сохранения эстетического вида города. Фонари освещещают дорожную разметку, указатели и знаки для водителей. Пешеходные переходы теперь обозначаются контрастным светом фонарей.
Современные светильники потребляют в 1,5 раза меньше электроэнергии в сравнении со своими предшественниками. Поэтому они являются более энергоэффективными.
В этом году в Приморском районе современные светильники установлены на Яхтенной и Беговой улицах, на аллее Чернобыльцев и в Пионерском саду.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге завершили установку праздничных гирлянд.
Видео: Telegram / Комитет по энергетике
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