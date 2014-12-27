В Петербурге завершили установку праздничных гирлянд

В этом году энергетики подключили почти 11 тыс. различных световых украшений.

Специалисты "Ленсвета" завершили установку гирлянд и праздничных конструкций на магистралях, площадях, набережных, в парках и скверах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Северную столицу украшают яркие светодиодные энергосберегающие гирлянды. Подсветкой украсили даже городской транспорт. На улицы города вышли "волшебные" трамваи и автобусы. Вагоны в яркой световой иллюминации уже курсируют по привычным маршрутам в Красносельском, Московском, Василеостровском, Петроградском, Выборгском и Приморском районах. Управляют транспортом Деды Морозы.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга