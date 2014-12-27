Гостей Гатчины ждёт "Новогодняя кутерьма" в праздники

Торжества стартуют с 1 января.

В период с 1 по 8 января в Гатчине будут отмечать зимние праздники: для гостей и жителей города готовят фестиваль "Новогодняя кутерьма". Об этом информирует пресс-служба ГМЗ "Гатчина".

Город приглашает посетить яркие концерты, увлекательные мастер-классы, театральные представления, кукольные шоу. Также участников торжества ждут музыка и танцы.

Уже 1 января перед Гатчинским дворцом будет открыта уютная ярмарка с подарками, сладостями и натуральными фермерскими продуктами. На следующий день, 2 января праздничные мероприятия перенесутся внутрь Гатчинского дворца.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские путешественники стали в два раза чаще бывать в гостях у Деда Мороза.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"