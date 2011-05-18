Петербургские путешественники стали в два раза чаще бывать в гостях у Деда Мороза

С начала холодов число туристов из Петербурга, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, выросло в два раза. Ленинградская область лидирует среди регионов Северо-Западного Федерального округа по количеству путешественников, выезжающих в "сказочную" резиденцию. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов за 2022−2023 гг.

В топе оператора на второй строчке расположились гости из Республики Коми, число гостей из республики за год увеличилось на 35%. Тройку лидеров замыкают жители Архангельской области, которые за год поднялись в рейтинге с четвертого места.

Как показывают цифры прошлого года, наибольший поток петербургских туристов приходится на январь. Но уже осенью число гостей к зимним персонажам начинает расти, особенно в ноябре — во время школьных каникул и в день рождения российского Деда Мороза. Помимо петербуржцев, в этом месяце в Великом Устюге побывали жители Тихвина, Всеволожска и Выборга.

В среднем путешественник из Петербурга и Ленобласти в ноябре расходовал порядка 460 МБ при посещении новогоднего комплекса. Такого объёма достаточно, чтобы отправить в семейный чат 230 селфи с Дедушкой Морозом. В декабре увеличился поток туристов и в Петербург. Чаще других в Северную столицу приезжают из Москвы, Самары, Свердловска, Нижнего Новгорода, Челябинска и Ростова-на-Дону. Одной из причин для посещения в зимние каникулы также станет приезд Деда Мороза. Его поезд с анимационной программой прибудет в город 6 января, а 7 января остановится в Петергофе.

Жители региона, не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма с желаниями в электронном формате. Всего абоненты оператора из Петербурга потратили на сайтах с онлайн‑почтой Деда Мороза в сентябре — первой половине декабря на 37% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы жители и гости Петербурга и области без ограничений могли загадывать желания зимнему волшебнику лично и через цифровые сервисы, за год МегаФон провёл масштабную модернизацию телеком‑инфраструктуры по всему региону. Инженеры оператора развернули LTE на частотах, ранее задействованных под сеть 3G. Специалисты провели такие работы на почти полутора тысяч базовых станций, которые расположены в не только в областном центре, но и в районных городах и малых поселениях области.

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