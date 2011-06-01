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В МВД поддержали идею о запрете перерегистрировать авто без владельца
Сегодня, 12:49
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В МВД поддержали идею о запрете перерегистрировать авто без владельца

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Это поможет избежать мошеннических схем.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев сообщил о поддержке Министерством внутренних дел его инициативы о возможности дистанционного запрета на перерегистрацию автомобиля без личного присутствия владельца. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Предложение касается корректировки процесса перерегистрации транспортных средств через портал Госуслуг. Цивилев обеспокоен тем, что существующая процедура может быть использована мошенниками, которые, получив доступ к аккаунту владельца, могут незаконно переоформить автомобиль на себя.

Предполагается, что новая функция позволит владельцам оперативно блокировать возможность перерегистрации автомобиля онлайн, тем самым защищая его от потенциальных мошеннических схем. 

Ранее Piter.TV сообщал, что бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца.

Фото: unsplash (Christina Telep)

Теги: авто без владельца, автовладельцы, мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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