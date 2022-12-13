Музей "Невская застава" примет участие в акции "Ночь музеев"

Горожане узнают о самых известных на всю страну экспериментальных производствах. Им расскажут, как избежать банкротства на предприятии.

В акции "Ночь музеев-2023", которая пройдет с 20 на 21 мая, примет участие "Невская застава". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Для посетителей подготовили программу "От кирпича до кумача. Истории предпринимательства за Невской заставой". "Невская застава" в прошлом веке была важным промышленным центром. Здесь трудились Савва Мамонтов, Георгий Веге и Федор Слепушкин. Ремесленники производили ткани, мыло, карты и даже корабли.

Гостям музея расскажут, какие предприятия региона стали успешными благодаря семейному управлению, как менялось производство из поколения в поколение, почему руководители заводов не смогли стать хорошими учителями для рабочих.

Горожане узнают о самых известных на всю страну экспериментальных производствах. Им расскажут, как избежать банкротства на предприятии.

Экскурсия займет один час. Сеансы стартуют каждые полчаса с 18:00 до 22:00.

В "Ночь музеев" "Невская застава" работает с 18:00 до 23:00. Билеты продаются на официальном сайте Ночи музеев

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Фото: ВКонтакте / Музей "Невская застава"