В 26 раз выросло количество туристических маршрутов в Петербурге

Годом ранее таких маршрутов было 14.

В Петербурге за год в 26 раз увеличилось количество туристических маршрутов. Об этом 12 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Годом ранее таких маршрутов было 14. Сегодня более 370 предложений туроператоров включают посещение городских общественных пространств, музеев и культурных центров.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются музей Фаберже, Новая Голландия, Петровская акватория, Музей РЖД, а также инсталляция Ленфильма "Пропавшие в кинохронике". Особое внимание путешественники уделяют парку "Остров фортов" в Кронштадте.

Ранее суд обязал Епархию РПЦ отреставрировать храм на Загородном проспекте в Петербурге. КГИОП просил суд обязать ответчиков отреставрировать фасады здания, которое входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Подворье Коневецкого монастыря".

Фото: Piter.tv