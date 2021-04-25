  1. Главная
Сегодня, 8:58
У "Площади Мужества" водитель BMW столкнулся с полицейской машиной и трамваем

Предварительно, в результате ДТП травмы получили водители "легковушек".

Правоохранители проводят проверку по факту аварии на Политехнической улице, в которой пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером возле станции метро "Площадь Мужества" 21-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейской машиной Haval, после чего – с трамваем. 

Предварительно, в результате ДТП травмы получили водители "легковушек", их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

