В сквере Шевченко завершена установка чугунных фонарей
Сегодня, 11:26
Смонтирована 31 чугунная декоративная конструкция.

В сквере имени Тараса Шевченко в Петроградском районе Петербурга завершена установка чугунных фонарей со светодиодами отечественного производства. Ранее модернизация освещения на объекте проводилась 25 лет назад, рассказали в Смольном. 

Смонтирована 31 чугунная декоративная конструкция. Вдоль пешеходных дорожек установили 36 светильников. Работы проводились в рамках приоритета "Комфорт и уют в городе". 

До конца года строительство и реконструкция наружного освещения закончатся на более чем 30 объектах. 

Ранее на Piter.TV: с начала года в Петербурге заменили 25 тыс. устаревших натриевых светильников. 

Фото: пресс-служба Смольного 

