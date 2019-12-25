В сквере Шевченко завершена установка чугунных фонарей

В сквере имени Тараса Шевченко в Петроградском районе Петербурга завершена установка чугунных фонарей со светодиодами отечественного производства. Ранее модернизация освещения на объекте проводилась 25 лет назад, рассказали в Смольном.
Смонтирована 31 чугунная декоративная конструкция. Вдоль пешеходных дорожек установили 36 светильников. Работы проводились в рамках приоритета "Комфорт и уют в городе".
До конца года строительство и реконструкция наружного освещения закончатся на более чем 30 объектах.
Ранее на Piter.TV: с начала года в Петербурге заменили 25 тыс. устаревших натриевых светильников.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все