Во время квартирного пожара на Приморском шоссе пострадала женщина

Сейчас ей занимаются медики.

Сегодня вечером, 4 июня, в Курортном районе вспыхнула квартира. В результате случившегося помощь понадобилась жительнице Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Возгорание произошло в доме № 275 на Приморском шоссе. Огонь распространился по площади три квадратных метра. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 18:52.

С огнем боролись 15 спасателей на трех спецмашинах. К 19:40 пламя потушили. Пострадавшую передали медикам.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv