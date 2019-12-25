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Во время квартирного пожара на Приморском шоссе пострадала женщина
Сегодня, 20:07
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Во время квартирного пожара на Приморском шоссе пострадала женщина

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Сейчас ей занимаются медики.

Сегодня вечером, 4 июня, в Курортном районе вспыхнула квартира. В результате случившегося помощь понадобилась жительнице Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. 

Возгорание произошло в доме № 275 на Приморском шоссе. Огонь распространился по площади три квадратных метра. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 18:52.

С огнем боролись 15 спасателей на трех спецмашинах. К 19:40 пламя потушили. Пострадавшую передали медикам.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, пожар на приморском шоссе, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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