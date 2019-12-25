  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лжеминеры "напали" на самолет из Петербурга в Дубай
Сегодня, 10:12
31
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Лжеминеры "напали" на самолет из Петербурга в Дубай

0 0

Они заявили, что на борту находится бомба. Сообщение оказалось ложным.

Накануне, 3 июня, в колл-центр аэропорта Шереметьево позвонили неизвестные и рассказали, что на борту рейса "Петербург - Дубай" спрятана бомба. 

По информации Piter.tv, сотрудники полиции осмотрели воздушное судно. Ничего опасного взрывотехники не нашли. Эвакуировать пассажиров не стали. 

Кроме того, лжеминеры "атаковали" офис авиакомпании Emirates на Малой Сухаревской. Однако и там специалисты не обнаружили предметов и веществ, угрожающих жизни людей. 

На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Пулково закупили систему распознавания лиц.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, лжеминеры, перелеты, полиция, самолеты, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии