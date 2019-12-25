Лжеминеры "напали" на самолет из Петербурга в Дубай

Они заявили, что на борту находится бомба. Сообщение оказалось ложным.

Накануне, 3 июня, в колл-центр аэропорта Шереметьево позвонили неизвестные и рассказали, что на борту рейса "Петербург - Дубай" спрятана бомба.

По информации Piter.tv, сотрудники полиции осмотрели воздушное судно. Ничего опасного взрывотехники не нашли. Эвакуировать пассажиров не стали.

Кроме того, лжеминеры "атаковали" офис авиакомпании Emirates на Малой Сухаревской. Однако и там специалисты не обнаружили предметов и веществ, угрожающих жизни людей.

На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Пулково закупили систему распознавания лиц.

Фото: Piter.tv