Система распознавания обошлась в 7,6 млн рублей.

В пятницу, 3 июня, стало известно, что в Пулково закупили систему распознавания лиц. Об этом сообщают "Невские новости".

С помощью этой системы можно будет выявлять лица, которые находятся в федеральном розыске. Информация с камер автоматические обрабатываться в базе данных правоохранителей. Система распознавания обошлась в 7,6 млн рублей.

В пресс-службе аэропорта добавили, что в дальнейшем возможно увеличение количества видеокамер. Установка системы планируется непосредственно в аэропорту Пулково.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали ранее судимого мигранта, который пытался ограбить петербурженку. Он с помощью ножа требовал деньги у петербурженки.

Фото: pexels

