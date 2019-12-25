Полицейские задержали ранее судимого мигранта, который пытался ограбить петербурженку

Он с помощью ножа требовал деньги у петербурженки.

Полицейские оперативно разыскали и задержали мужчину, подозреваемого в попытке ограбить женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 31 мая около 21:30 обратилась женщина. Она сообщила, что в подъезде дома по улице Асафьева на ее 35-летнюю подругу напал неизвестный с ножом и требовал деньги.

Сотрудники позднее подтвердили, что около 21:30 по указанному адресу неизвестный требовал денежные средства у женщины, угрожая ей ножом. Потерпевшая сообщила нападающему, что денег при себе у неё нет, но она может снять в банкомате. По пути следования к терминалу, у дома 138 по проспекту Энгельса, прохожий спугнул злоумышленника.

В ходе просмотра камер видеонаблюдения, полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 47-летний, ранее судимый, мигрант. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Ранее в Петербурге задержали цыганок, подозреваемых в краже у пенсионерок.

Фото: Piter.tv; МВД