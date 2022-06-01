В Петербурге две цыганки задержаны за кражи у пенсионерок

Подозреваемые обманом завладели деньгами 89-летней и 90-летней женщин.

Две представительницы кочевого народа задержаны по подозрению в краже у пенсионерок в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию с заявлением обратилась 89-летняя блокадница. Пенсионерка сообщила, что к ней в квартиру на улице Красного Флота пришли две незнакомые женщины, представившиеся соцработниками. Пришедшие сообщили о грядущем обмене денег в стране. Пока пожилая женщина на кухне конспектировала в тетрадку инструкцию по обмену денег, одна из злоумышленниц из её сумочки похитила 300 000 рублей. Пожилая женщина успела заметить, что злоумышленницы уехали на синей Lada Priora.

Уже на следующий день эту самую Lada Priora удалось обнаружить и задержать на въезде в Кронштадт. В отдел полиции были доставлены две представительницы кочевого народа, 33 и 52 лет. Водителя полицейские опросили как свидетеля и отпустили. Оказалось, что злоумышленницы возвращались с очередного "дела". В Зеленогорске похожим способом они обокрали 89-летнюю пенсионерку. "Соцработницы" рассказывали пожилой женщине о каких-то льготах, размер которых зависит от метража квартиры. Пока одна "соцработница" под присмотром хозяйки рулеткой измеряла периметр комнаты, вторая – нашла и опустошила все укромные места, где хранились деньги. После ухода женщин пенсионерка не досчиталась: 1 353 000 рублей, 21 650 долларов США и 7 500 евро.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности злоумышленниц.

На прошлой неделе в Петербурге полицейские задержали подозреваемых, похитивших телефон у несовершеннолетнего.

Видео: МВД