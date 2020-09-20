В Петербурге полицейские задержали подозреваемых, похитивших телефон у несовершеннолетнего

Одному из них также ещё нет 18 лет.

В Петербурге сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников, похитивших телефон у несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 25 мая обратился отец 16-летнего подростка. Он сообщил, что 25 мая около 14:50 у дома 4 по 5-му Предпортовому проезду двое неизвестных похитили у его сына смартфон Redmi Note 10S стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейскими было установлено, что к совершению данного преступления причастны 19-летний юноша и 12-летний подросток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее из частного дома во Всеволожске украли ручки и украшения на миллион рублей.

Фото: Piter.tv