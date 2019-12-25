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Из частного дома во Всеволожске украли ручки и украшения на миллион рублей
Сегодня, 11:30
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Из частного дома во Всеволожске украли ручки и украшения на миллион рублей

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С места происшествия изъяли отпечатки пальцев и следы обуви.

Накануне, 24 мая, в полицию с заявлением о краже обратилась 47-летняя жительница Всеволожска. Из ее частного дома на улице Озерная украли ювелирные украшения, дорогие ручки и игровую приставку. 

Предполагается, что неизвестный проник в дом с 11:40 до 14:30. Вероятно, преступник отжал стеклопакет балкона на первом этаже. Сумму ущерба оценили в 1 млн 90 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 

В Петербурге ребенка госпитализировали с территории парка аттракционов.

Фото: Piter.tv

Теги: взлом, всеволожск, кража
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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