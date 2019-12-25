Из частного дома во Всеволожске украли ручки и украшения на миллион рублей

С места происшествия изъяли отпечатки пальцев и следы обуви.

Накануне, 24 мая, в полицию с заявлением о краже обратилась 47-летняя жительница Всеволожска. Из ее частного дома на улице Озерная украли ювелирные украшения, дорогие ручки и игровую приставку.

Предполагается, что неизвестный проник в дом с 11:40 до 14:30. Вероятно, преступник отжал стеклопакет балкона на первом этаже. Сумму ущерба оценили в 1 млн 90 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В Петербурге ребенка госпитализировали с территории парка аттракционов.

Фото: Piter.tv