Выборг встретил триумфаторов ралли "Дакар 2021"

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин поздравил спортсменов с победой и вручил сувениры с символикой Выборга, а также книги о Выборгском районе.

Выборг 12 февраля посетила российская команда "КАМАЗ-мастер", которая возвращалась на Родину после триумфального участия в ралли "Дакар 2021". В этом году россияне заняли весь пьедестал почета в самом статусном грузовом зачете гонки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На Рыночной площади утром в течение нескольких часов стояли три грузовика. Все желающие могли сделать с ними памятные фото.

После этого в малом зале совета депутатов с представителями легендарной команды встретились глава Выборгского района Дмитрий Никулин, депутат областного ЗакСа Михаил Макаров, городские депутаты Анатолий Смольянинов и Евгений Мокрецов, председатель общественного объединения "Фаворит Выборг" Сергей Петров. Во время встречи спортсмены рассказали об особенностях гонки этого года, требованиях к участникам, предвзятом отношении судей к нашей команде.

В свою очередь глава Выборгского района Дмитрий Никулин поздравил спортсменов с победой и вручил сувениры с символикой Выборга, а также книги о Выборгском районе.

Встреча с автогоночной командой "КАМАЗ-мастер" организована общественным объединением "Фаворит Выборг" совместно с администрацией МО "Выборгский район" и советом депутатов МО "Город Выборг".

В 2021 году победителем "Дакара" в грузовой категории впервые в карьере стал пилот Дмитрий Сотников, второе место – у Антона Шибалова, третье – у Айрата Мардеев.

Выборгский район примет участие в конкурсе патриотической песни "Музыка Отечества".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО