Выборгский район примет участие в конкурсе патриотической песни "Музыка Отечества"

Организаторами выступают комитет образования администрации МО "Выборгский район" и Дворец творчества г. Выборга.

Юные жители Выборга и Выборгского района примут участие в традиционном XXV фестивале-конкурсе патриотической песни "Музыка Отечества". Организаторами выступают комитет образования администрации МО "Выборгский район" и Дворец творчества г. Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году конкурс посвящен Году чистой воды в Ленобласти. Его тематическая направленность – "Природа родного края и любовь к ней". Фестиваль будет проходить в два этапа по трем номинациям: солисты, хоры, вокальные коллективы.

Первый этап уже состоялся на базе образовательных учреждений. Второй этап, который пройдет с 12 по 18 февраля, пройдет в заочной форме. Участники до 15 февраля должны опубликовать конкурсные видеоматериалы с записью песен в собственном исполнении на странице в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/public200449525.

Организаторы обращают внимание, что видеозаписи, размещенные позднее 15 февраля, рассматриваться не будут. В выступлении будут оценивать сценический образ, актерское мастерство, способность донести драматургию и смысл произведения, оригинальность исполнителя.

После определения финалистов компетентным жюри будет запущено зрительское голосование. По итогам опроса будет вручен приз зрительских симпатий.

Дом молодежи Выборга приглашает на обучение желающих стать экскурсоводами.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО