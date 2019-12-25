Дом молодежи Выборга приглашает на обучение желающих стать экскурсоводами

После прохождения обучения экскурсоводам окажут помощь в поиске клиентов.

Дом молодежи реализует новый проект по подготовке экскурсоводов для Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках обучения для будущих экскурсоводов будут проводиться мастер-классы; лекции на тему истории и культуры Выборга; тренининги по публичным выступлениями; практические занятия по проведению экскурсий; изучение основ психологии для работы с туристами.

После прохождения обучения экскурсоводам окажут помощь в поиске клиентов. Принять участие в проекте могут люди старше 18 лет с активной жизненной позицией, интересующиеся историей.

Желающим пройти обучение необходимо заполнить анкету, после чего с ними свяжется руководитель проекта. Обучение будет идти с марта по май.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО