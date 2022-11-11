В Петербурге встречали участников автопробега из Монако

Семь тысяч километров, несколько стран, капризы погоды и комфорт 100-летней давности. На аналоге классического автомобиля Russo-Baltique образца 1911 года в Петербург прибыли участники «Олимпийского ралли мира» бельгиец Жан Тамэн и японец Дайсуке Тарутани.

Автопробег, посвященный дружбе народов Европы, Азии и России, стал возможным благодаря поддержке компании Zepter. Международный холдинг часто выступает в качестве спонсора культурных, спортивных и научных проектов. Экипаж стартовал в Монако 23 июля. Весь путь пилоты проехали с двумя флагами — России и Евросоюза. Участники гонки рассказали, что в каждой из стран: Франции, Германии, Швейцарии, Люксембурге, Польше их очень тепло встречали, а в России даже бесплатно починили автомобиль.

Жан Тамэн, основатель "Ралли мира и культуры":

Все воспринимали очень хорошо этот автомобиль, потому что это машина мечты, все хотят с ней фотографироваться. Мы ехали через всю Европу, честно говорили, что мы едем в Россию и нам улыбалась полиция в Монако, в Германии и в России. Все хотели фотографироваться. Это важно, потому что наша миссия позволяет соединять людей.

Финальным отрезком пути стал переход на пароме из Калининграда в Петербург. Оба пилота мечтали вернуться в Северную столицу, ведь у каждого с нашим городом многое связано. Мастер карате Тарутани даже успел навестить свою тещю, которая живет в Петербурге.

Жан Тамэн, основатель "Ралли мира и культуры":

В 2017 году я принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, куда прибыло более 20 ретроавтомобилей, и я начал интересоваться историей. Увидел историю именно про этот автомобиль, я сам из Монако и для меня ралли Санкт-Петербург Монако стало знаковым.

Автомобиль образца 1911 года Жан Тамэн приобрел 15 лет назад. Машину капитально отремонтировали: заменили колеса и двигатель, но вся механика осталась аутентичной. В этом году бельгиец решил повторить рекорд пионера русского автомобильного спорта Андрея Нагеля, который в 1912 году преодолел финишную черту Ралли Монте-Карло после шестидневного путешествия в условиях суровой зимы на точно таком же автомобиле. Реконструированный Ситроен пилотов Тамэна и Тарутани как и его предшественник развивает скорость до 70 километров в час. Поэтому участникам ралли пришлось избегать автобанов и ехать весь путь по небольшим дорогам. После остановки в Петербурге экипаж отправится в столицу, где надеется получить разрешение на проезд прямо к Красной площади.