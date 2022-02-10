В погоне за миром: Россия примет участников исторической гонки "Zepter Olympic Peace Rally"

Санкт-Петербург станет финишной точкой на трассе международной гонки "Zepter Olympic Peace Rally".

Санкт-Петербург станет финишной точкой на трассе международной гонки "Zepter Olympic Peace Rally". 23 июля экипаж исторического ралли с миссией мира стартовал из Монако на аналоге классического автомобиля образца 1911 года Russo-Baltique S24/55. За рулем машины основатель "Ралли мира и культуры" Хуан Тамэн и японец, мастер спорта по карате, монах и борец за мир Дайсуке Тарутани. На пути в Россию экипаж сделает остановки в швейцарской Лозанне у музея Олимпиады и в Люксембурге на собрании баварского ордена Святого Фердинанда.

Вдохновением организаторов к проведению международного заезда послужил рекорд редактора журнала "‎Car" Андрея Нагеля, который в 1912 году вместе с Вадимом Михайловым преодолел финишную черту Ралли Монте-Карло после шестидневного путешествия в условиях суровой зимы. Тогда Russo-Baltique S24/55 стал первым российским автомобилем в турнирной таблице международной гонки. Участникам из Российской империи удалось преодолеть 3257 километров.

В память об исторической гонке начала XX века и с особой миссией мира, Хуан Тамэн и Дайсуке Тарутани под флагами Российской Федерации и Евросоюза проедут аналогичный маршрут на ретро-автомобиле Russo-Baltique. По замыслу организаторов гонки, "Олимпийское ралли мира" станет символом дружбы и единства народов Евразии. Подчеркивая важность гармонии между Востоком и Западом и протестуя против исключения России из Олимпийских игр, участники проводят мирную миссию с девизом "Спорт – вне политики".

Мы видим особой миссией нашей компании единство и неделимость народов мира. На протяжении нескольких лет мы боремся за свое право оставаться доступным и надежным помощником в быту для потребителей во всем мире. Считаем несправедливым и губительным для морали, творчества и спорта давление политических сил. И хотим напомнить, что мир возможен в сердцах каждого из нас, без каких-либо ограничений, – отмечает президент Zepter Group Филип Цептер.

Маршрут гонки берет свое начало в центральном офисе компании Zepter в Сербии. Отсюда ретро-автомобиль был отправлен в Монако для официального старта заезда. Первой остановкой гонщиков стал город Ментон, где православный священник освятил машину. Экипаж "Zepter Olympic Peace Rally" уже 25 июля прибыл к музею Олимпийских игр в Лозанне. Так организаторы гонки хотят поддержать спортсменов из России и напомнить еще раз всему международному сообществу о том, что "Спорт – вне политики". Ралли продолжится в Париже, после чего участники отправятся через Польшу в Калининград, откуда уже 6 августа машина на пароме будет доставлена в Санкт-Петербург.

Фото: Zepter Group