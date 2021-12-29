Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км

Российская представительница пришла к финишу четвертой.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 километров. Девушка выступила в соревновании с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде. Для нее данная награда стала второй по счету на зимних Играх в Китае. Лидер гонки смогла преодолеть заданную дистанцию за 28 минут 6,3 секунды.

На втором месте асполоилась представительница Финляндии Кертта Нисканен. Ее отставание от норвежки составило 0,4 секунды. Третьей в заезде стала ее соотечественница, финка Криста Пярмякоски (+31,5). Лучший результат среди представительниц РФ показала Наталья Непряева. Лыжница финишировала четвертой. Она проиграла бронзовому призеру 0,1 секунды, а победительнице - 31,6 секунды. Россиянка Юлия Ступак заняла седьмое место в забеге, а Татьяна Сорина - стала только десятой (+1.11,1). Лилия Васильева пришла к финишу 15-й по счету (+1.26,1).

Напомним, что Йохауг 33 года. Норвежка является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. А 5 февраля 2022 года она заняла первое место на Олимпиаде в Пекине в категории скиатлон.

Натан Чен стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине, Семененко - восьмой.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России, Pixabay.com

