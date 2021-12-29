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Натан Чен стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине, Семененко - восьмой
Сегодня, 8:47
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Натан Чен стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине, Семененко - восьмой

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Второе и третье место судьи отдали японцам.

Американский спортсмен Натан Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном фигурном катании. Ранее Чнн стал мировым рекордсменом. По сумме двух прокатов иностранец набрал 332,60 балла по решению судей (113,97 и 218,63 балла за короткую и произвольную программу соответственно). На второй позиции расположился японец Яма Кагияма (завоевал 310,05 баллов, по 108,12+201,93). Третье место на пьедестале почета также отдано представителю Японии Сёма Уно (293,00 балла, 105,90+187,10).

Из российских фигуристов лучший результат показал Евгений Семененко. Молодой человек получил от арбитров 274,13 балла. Он выступил на 96,76 балла в короткой программе, и на 178,37 баллов в произвольной.

Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном слаломе.

Фото: YouTube / Olympics, Telegram / Олимпийский комитет России

Теги: евгений семененко, натан чен, олимпиада в пекине, фигурное катание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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