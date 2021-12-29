Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном слаломе

Спортсмен принес очередную медаль на Играх в Китае для сборной РФ.

Российский сноубордист Виктор Уайлд победил в заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмену вручат серебряную медаль. В соревновании он смог опередить итальянского представителя Роланда Фишналлера. Таким образом 25-летний атлет из РФ завоевал третью олимпийскую награду в своей профессиональной карьере.

Напомним, что Виктор Уайлд родился в США. Он был натурализован перед Олимпийскими играми - 2014 в Сочи, на которых победил в параллельных слаломе и гиганте. Уайлд ранее был женат на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Девушка стала третьей в параллельном гиганте на Олимпийских Играх в Сочи, а также чемпионкой мира в данной дисциплине в 2011 году.

В 1/8 финала соревнования Уайлд прошел чемпиона мира 2019 года, своего соотечественника Дмитрия Логинова. Уайлд принес сборной России восьмую медаль на Олимпиаде Пекине. Ранее он выиграл две золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет

