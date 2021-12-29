Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Семененко занимает седьмую позицию списка.

Американский спортсмен Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на зимней Олимпиаде в Пекине. За выполненный прокат иностранец получил от судей 113,97 балла. Предыдущий мировой рекорд был установлен на Турнире четырех континентов в 2020 году. Его автором был японец Юдзуру Ханю (111,82 балла).

В настоящее время Чен является лидером по итогам короткой программы у мужчин. На второй позиции расположился японский представитель Юма Кагияма (108,12). Третье место также занял его соотечественник по имени Сёма Уно (105,90). Лучший результат среди россиян показал фигурист-одиночник Евгений Семененко. Сейчас молодой человек находится на седьмой строчке рейтинга с 95,76 баллами.

Напомним, что американцу Чену 22 года. Юноша является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, а также трехкратным чемпионом мира. Спортсмен стал абсолютным мировым рекордсменом в фигурном катании среди мужчин. Он является автором рекорда в произвольной программе (224,92 балла) и по общей сумме баллов (335,30).

Произвольную программу мужчины представят на зимних Играх 10 февраля.

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Фото и видео: YouTube / Olympics



