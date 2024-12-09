Глава ЕК призвала национальные правительства стран-членов ЕС искать средства на крупные военные расходы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила европейских парламентариев, что в ближайшие недели им "потребуется мужество" и их ждут "сложные решения" для того, чтобы сделать рывок в гонке вооружений. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в ходе выступления на пленарной сессии в европейском парламенте в Страсбурге. По мнению главы ЕК, сейчас коллективный Брюссель сталкивается с кризисом в сфере безопасности, а существующая на данный момент испытала на себе шок, поэтому членам ЕС требуется сделать рывок для дальнейшего "военного сдерживания" Москвы.

В ближайшие недели и месяцы европейцам потребуется больше мужества, предстоят сложные решения... Рывок он нам нужен сейчас, на это потребуется мужество. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула Фон дер Ляйен сообщила, что большую часть военных инвестиций в рамках предложенного Еврокомиссией плана по милитаризации региона на общую сумму 800 миллиардов евро, выделяемых на ближайшие четыре года, должны будут найти страны ЕС из собственных национальных бюджетов или самостоятельно взятых кредитов.

Фон дер Ляйен утверждает, что мир на Украине через силу в интересах Трампа.

Фото и видео: YouTube / European Commission

