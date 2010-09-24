Фон дер Ляйен утверждает, что мир на Украине через силу в интересах Трампа

Глава ЕК оценила позицию властей США по украинскому кризису.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что американский президент Дональд Трамп заинтересован в мире на украинской территории через силу, поэтому лидер Белого дома он может достичь этого результата только с помощью Европейского союза. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в Брюсселе, в ходе выступления перед СМИ на итоговой пресс-конференции. Мероприятие было проведено по результатам экстренного саммита стран-членов ЕС.

Мы все хотим мира через силу. Это также в интересах президента Трампа - мир через силу. И если он хочет достичь этого, то это возможно только с поддержкой ЕС и стран - членов ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что американский президент-республиканец Дональд Трамп 26 февраля на первом заседании своего правительства заверил аудиторию, что вашингтонская администрация настроена на достижение мирных договоренностей с Москвой и Киевом относительно украинского конфликта. Российский президент Владимир Путин обсудил с коллегой из Белого дома в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре перспективы урегулирования кризиса. По данным от пресс-службы Кремля, американский политический лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий, а также решение возникшей проблемы мирными методами. Владимир Путин же акцентировал внимание иностранного партнера на необходимости устранения первопричин конфликта. Он согласился в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем переговоров.

Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Guardian News