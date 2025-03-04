Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине

Урсула фон дер Ляйен раскрыла области производства, в которые ЕС собирается финансово вложиться.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила коллегам з регионального сообщества в рамках нового европейского плана по "перевооружению" создать новый механизм кредитов, выделяемых странам-членам ЕС для поддержки киевского режима. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в ходе выступления в Брюсселе. Она пояснила, что говорит о правильном распределении 150 миллиардов евро, которые позволят странам-членам ЕС не только нарастить собственные оборонные расходы, но также и значительно ускорить поставки оружия для ВСУ. В ЕК подчеркнули, что речь идет о финансовых вложениях по таким областям, как противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы,беспилотники и системы борьбы с дронами, а также работе в сфере кибербезопасности и военной мобильности личного состава.

По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе... Это поможет объединить спрос и осуществлять совместные закупки. Государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украине, включая немедленную поставку военной техники. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения ЕС с бюджетом €800 млрд.

Фото и видео: YouTube / European Commission