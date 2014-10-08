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Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения ЕС с бюджетом €800 млрд

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Глава ЕК раскрыла статьи расходов на военные нужды в регионе.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила коллегам из регионального содружества план перевооружения Европейского союза с общим бюджетом на 800 миллиардов евро, а также повысить нынешние оборонные расходы на оборону  на полтора процента. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в ходе выступления в Брюсселе. По версии главы ЕК, военные статьи расходов повлекут за собой определенные послабления в финансовой дисциплине стран-членов ЕС, которые обязаны  придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития. Она пояснила, что странам региона требуется собрать 650 миллиардов евро на производство вооружения.

Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетные возможности почти на 650 миллиардов евро в течение четырех лет

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Фон дер Ляйен призвала превратить Украину в "стального дикобраза".

Фото и видео: YouTube / European Commission
 

Теги: военные расходы, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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