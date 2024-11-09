В ЕК рассказали о вопросах, которые политики обсудят на саммите в Брюсселе 6 марта.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала превратить Украину в "стального дикобраза", которого не сможет переварить никакой противник. Соответствующее заявление европейская чиновница сделала перед журналистами, выстуая по завершению встречи политических лидеров региона в Лондоне. Она указала на конкретные меры по подобному "превращению" страны, а также заявила о необходимом ускорении вооружения Европы. Эти темы лидеры Евросоюза рассмотрят на саммите в Брюсселе, который запланирован на шестое марта.

Глава ЕК считает, что ЕС и НАТО должны предоставить киевскому режиму оружие, оказать экономическую и финансовую поддержку, помочь местной энергетической инфраструктуре и предусмотреть гарантии по безопасности. Урсула фон дер Ляйен призвала международных союзников запустить новую гонку обычных видов вооружений.

Все европейцы должны вложиться в оборону и обеспечить рывок в военной промышленности. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Фон дер Ляйен дала обещание СМИ изменить бюджетные нормы и финансовые правила в региональном содружестве, соблюдение которых сейчас контролирует Еврокомиссия, для того, чтобы предоставить участникам из ЕС больше возможностей для массовых государственных инвестиций в военное производство.

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Фото и видео: YouTube /European Commission