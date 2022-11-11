Машина испанского гонщика сгорела дотла на этапе чемпионата мира по ралли

Водитель и штурман успели выйти из автомобиля.

Машина испанского гонщика сгорела дотла на этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC). Об этом говорится в распространенном сообщении организаторов данного международного соревнования. Известно, что пострадал автомобиль спортсмена Дани Сордо. Водитель вынужден был остановить движение из-за запаха гари в салоне после выезда из тоннеля еще на стартовом специальном участке. Очевидцы заметили, что Сордо и его штурман Кандиро Карреа едва успели выйти из машины, прежде чем машину охватило пламя. Первым на место инцидента прибыл британский пилот Гас Гринсмит. Он пытался помочь коллегам потушить машину.

Это произошло очень быстро. В машине сильно пахло бензином, и прямо между сиденьями повалил дым, я остановил машину. Мне жаль команду. Потерять ​​машину... Это плохой для нас день. Дани Сордо, гонщик из Испании

После инцидента гонка была остановлена красными флагами. Далее Международная автомобильная федерация (FIA) отменила прохождение следующего специального участка трассы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт