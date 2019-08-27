Ферстаппен стал победителем Гран-при США

Пилот "Ред Булла" набрал 391 очко в нынешнем сезоне.

Действующий чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен стал победителем этапа Гран-при США. Гонка прошла на "Трассе Америк" в Остине.

Пилот "Ред Булла" пришел к финишу первым, преодолев 56 кругов за 1 час 42 минуты и 11,687 секунды. Вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул Шарль Леклер из команды "Феррари".

В личном зачете пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Макс Ферстаппен лидирует с 391 очком. Его команда "Ред Булл" также занимает первое место в кубке конструкторов, имея в активе 656 очков.

Ранее мы сообщали, что Ферстаппен досрочно стал чемпионом "Формулы-1".

Видео: YouTube / FORMULA 1