Ферстаппен досрочно стал чемпионом "Формулы-1"

Для голландского гонщика этот титул стал вторым в карьере.

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" по итогам сезона-2022. Голландец смог оформить титул досрочно, за четыре гонки до финиша.

По итогам Гран-при Японии в Сузуке Ферстаппен занял первое место. Гонку прерывали на несколько часов из-за проливных дождей. Вторым к финишу пришел его партнер по команде Серхио Перес. Тройку лидеров замкнул пилот "Феррари" Шарль Леклер. Благодаря этой победе голландец досрочно гарантировал себе первое место в личном зачете.

Отметим, что для Ферстаппена это второй титул чемпиона "Формулы-1". В прошлом году он стал победителем по итогам последней гонки сезона, обойдя в личном зачете гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

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Видео: YouTube / FORMULA 1