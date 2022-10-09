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Медведев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в Астане

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Россиянин не смог продолжить встречу из-за травмы мышцы бедра.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP 500 в Астане.

Четвертая ракета мира снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича. Медведев не смог продолжить встречу из-за травмы мышцы бедра. Встреча досрочно завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8). Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут.

В финале турнира Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом. Встреча пройдет сегодня, 9 октября.

Ранее мы сообщали, что Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Тунисе.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, астана, даниил медведев, новак джокович, полуфинал, травма
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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