Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Тунисе

Россиянка обыграла француженку Диан Парри.

Российская представительница Вероника Кудерметова вышла в полуфинал международного турнира в Тунисе, организованного Женской теннисной ассоциацией. Соревнование входит в категорию WTA 250 и проводится в городе Монастире. Общий призовой фонд на 2022 год составляет более 250 тысяч долларов. В матче четвертьфинала турнира россиянка, посеянная под вторым номером, смогла обыграть на корте француженку Диан Парри. Матч завершился с результатом 6:4, 6:1.Оппонентки сражались за выход в следующий этап соревнования 1 час 31 минуту. За путевку в финал спортсменка сразится против еще одной француженки - третьей ракеткой турнира Ализе Корне. Напомним, что сейчас Веронике Кудерметовой 25 лет. Девушка является второй ракеткой страны. Она расположилась на 12-е месте в мировом рейтинге WTA.

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Токио.

Фото и видео: WTA