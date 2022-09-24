Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Токио

Россиянка сыграет с Чжэн Циньвэнь.

Российская представительница Вероника Кудерметова вышла в полуфинал международного теннисного турнира в Токио, организованного WTA (Женской теннисной организацией). В четвертьфинальном сражении против бразильянки Беатрис Хаддад-Майей спортсменка обыграла противницу с результатом 7:6 (8:6), 6:1. Матч длился три часа и 44 минуты. Следующей соперницей россиянки будет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Также Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла гречанку Деспину Папамихаил и мексиканку Фернанду Контрерас Гомес в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 500. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3. На корте оппонентки играли 59 минут. Далее пара выступит против американской теннисистки Николь Меликар и Австралийки Эллен Перес.

Общий призовой фонд соревнований составляет 750 тысяч долларов.

Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Токио.

Фото и видео: YouTube / WTA