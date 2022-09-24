Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Токио

Следующей соперницей Самсоновой будет Вероника Кудерметова или Синьвэнь Жень.

Российская представительница Людмила Самсонова в субботу обыграла китайскую спортсменку Чжан Шуай в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проводимого в Токио. Встреча между оппонентками завершилась с результатом 7:6 (7:4), 6:2. В финальном матче россиянка выступит против лидера игры между соотечественницей Вероникой Кудерметовой и китаянкой Синвэнь Жен.

В настоящее время Людмиле Самсоновой 23 года. Девушка занимает 30-е место в рейтинге WTA. На счету теннисистки записано три титула, выигранных под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим итогом для россиянки стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2022 году.

Напомним, что международное соревнование в Японии по теннису относится к категории WTA 500. Мероприятия проводится на покрытии "хард". Они завершится 25 сентября. Общий призовой фонд соревнований в текущем году составляет 757,9 тысяч долларов.

Российская теннисистка Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал US Open.

Фото и видео: WTA