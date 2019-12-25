Российская теннисистка Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Спортсменка уступила австралийке Томлянович.

Российская представительница Людмила Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал US Open (Открытого чемпионата США). Спортсменка проиграла в Нью-Йорке в завершающем серию турниров Большого шлема мероприятии. Она уступила оппонентке из Австралии Айле Томлянович в матче четвертого круга. Матч завершился с результатом 7:6 (10:8). Следующей соперницей австралийки станет Онс Жабер из Туниса.

Напомним, что Людмиле Самсоновой сейчас 23 года. Девушка занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки завоевано три титула под эгидой данной организации. Выход в четвертый круг международного соревнования является лучшим результатом россиянки на серии турниров Большого шлема. Томлянович 29 лет, она расположилась на 46-ом месте в мировом рейтинге. Девушка ни разу не побеждала в соревнованиях, проводимых под эгидой WTA. В 2022 году спортсменка смогла дойти до четвертьфинала Уимблдона.

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Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships