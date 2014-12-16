Самсонова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Россиянка прошла испанскую спортсменку Бадосу в четвертьфинале.

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге.

Соперницей 19-й ракетки мира в четвертьфинале турнира была испанская спортсменка Паула Бадоса. Самсонова одержала победу со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В полуфинале турнира россиянка сыграет против Даниэль Коллинс из США. Встреча состоится сегодня, 23 мая.

Ранее мы сообщали, что Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге.

Видео: YouTube / WTA