Серена Уильямс ответила на вопрос о завершении карьеры после вылета с US Open

Американка не планирует менять планы по окончанию карьеры в спорте.

Американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос журналистов о завершении профессиональной карьеры после проигрыша в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) в 2022 году. Спортсменка выступила на брифинга со СМИ в Нью-Йорке. Корреспонденты напомнили звезде о том, что еще в начале августа она говорила о возможном завершении карьеры. После поражения австралийке Айлой Томлянович у Уильямс хотели узнать, пересмотрит ли она свое решение оставить спорт.

Я так не думаю. Но вы никогда не можете быть ни в чем уверены. Серена Уильямс, теннисистка

Напомним, что сражение Уильямс и Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США длилось 3 часа 5 минут. Матч завершился победой представительницы Австралии в трех сетах с результатом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1. Новой оппоненткой Томлянович будет россиянка Людмила Самсонова. Ранее спортсменка обыграла на корте сербку Александру Крунич.

Серена Уильямс расплакалась после вылета с US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships