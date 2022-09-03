Серена Уильямс расплакалась после вылета с US Open

Американка дала эмоциональный отклик на проигрыш австралийке Томлянович.

Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась во время интервью с журналистами после вылета с US Open (Открытого чемпионата США). Она поблагодарила свою семью и тех людей, которые были с ней на протяжении всего времени. Спортсменка дала эмоциональный комментарий после поражения на корте от австралийки Айлы Томлянович в Нью-Йорке. Поединок между оппонентками длился 3 часа 5 минут. В трех сетах австралийская представительница обыграла американку со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Боже мой. Это слезы счастья. Наверное. Не знаю. Серена Уильямс, теннисистка

Напомним, что еще в начале августа именитая спортсменка из США заявила о том, что в скором времени завершит свою профессиональную карьеру. Открытый чемпионат США может стать последним турниром серии Большого шлема в карьере Серены Уильямс.

Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships